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Иллюстративное фото ProKazan

В Татарстане из-за сильного снега закрыли движение по трассам для автобусов и грузовиков

31.01.2021, 22:15 156 0 prokazan.ru

В Татарстане из-за сильного снега и метели ограничили движение грузовиков и автобусов по федеральным трассам. Ограничения вводятся с 21:00 сегодняшнего дня. ГИБДД призывает водителей не выезжать без необходимости за пределы населенных пунктов. В случае возникновения внештатных ситуаций автомобилистов просят обращаться по номеру 8(843)5333888. 

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