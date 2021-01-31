В Татарстане из-за сильного снега и метели ограничили движение грузовиков и автобусов по федеральным трассам. Ограничения вводятся с 21:00 сегодняшнего дня. ГИБДД призывает водителей не выезжать без необходимости за пределы населенных пунктов. В случае возникновения внештатных ситуаций автомобилистов просят обращаться по номеру 8(843)5333888.

Читайте также:

Соцсети: в Казани бронетранспортер столкнулся с двумя автомобилистами.

Еще один "перевертыш": очевидцы сообщают о ДТП с пострадавшим в Казани.