12-летний сын российского арт-блогера Анастасии Сосновской погиб в ванной. Трагедия произошла 10 января, только вчера женщина смогла обнародовать историю, получив ответ о причине смерти от криминалистов. Изначально родители даже не поняли, что произошло - парень был абсолютно здоров. Мальчик ушел в ванную с телефоном.

По словам Анастасии, подростка в ванной ударил током iPhone 4С, который стоял в это время на зарядке.

"Маленький айфончик 4с, у которого быстро садилась батарея, на секунду упал на живот. Сын успел выкинуть его на пол, но было поздно", - рассказала она.

40 минут реанимации не помогли спасти ребенка, и теперь блогер предупреждает об опасности своих подписчиков.

"Я хочу, чтобы каждый человек знал: да, от этого умирают. Чтобы вы раз и навсегда запретили детям - и себе - брать телефон в ванну. Детям - никогда. Ни под каким предлогом. Сегодня мне показали фотографии людей, которые погибли принимая ванную с телефоном в руках. Их, оказывается, много. Потому что мы недооцениваем риски. Я была уверена, что от такого невозможно умереть. Если бы я знала... Пожалуйста, сделайте репост. Я верю, что это распространится и спасет кому-то жизнь. <...> Тогда в произошедшем для меня появляется хоть какой-то смысл. Пожалуйста, сделайте это. Потому что дети не должны умирать от глупости, которую так легко предотвратить" - пишет Анастасия.

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