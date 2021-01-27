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Фото: ProKazan

Оперштаб Татарстана раскрыл данные по заболевшим коронавирус в районах

27.01.2021, 12:10 37 0 prokazan.ru

На 27 января в Татарстане зарегистрировано 84 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 25 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома.

Среди заболевших нет детей до 18 лет. Заболели 11 человек до 30 лет, 31 человек до 50 лет, семь человек до 60 лет, 17 человек до 70 лет, 12 человек до 80 лет и шесть человек старше 80 лет.

Так, больше всего случаев выявили в Казани – 44. Далее – Бавлинский, Зеленодольский и Спасский районы по пять случаев, Алексеевский, Бугульминский районы по три случая, Атнинский, Набережные Челны, Лениногорский, Нурлатский, Сармановский, Чистопольский районы по два случая и Азнакаевский, Аксубаевский, Лаишевский, Нижнекамский, Рыбно-Слободский, Черемшанский районы по одному случаю.

Всего в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 15 707 случаев коронавируса, выздоровело 13 138 человек, 98 за прошедшие сутки.

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Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань Общество
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