На пресс-конференции пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева, ответила на вопрос о снятии ковидных ограничений с общепита.

«Все те решения, которые принимает оперштаб по борьбе с коронавирусом, принимаются коллегиально, крайне взвешено и исходя из эпидситуации. Если ограничения снять преждевременно – это будет новый рост заболевших. Поэтому до середины февраля ситуация будем наблюдать в случае сохраняющейся тенденции вопрос о снятии ограничений будет обсуждаться», - отметила пресс-секретарь.

Напомним, на данный момент заведения общепита работают до 12 ночи. Послабления были допущены только в новогоднюю ночь.

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