В Казани регламентируют выступления уличных музыкантов. Их деятельность не должна приносить дискомфорта жителям и гостям города, считают в мэрии.

Так, для концертов на Баумана выделят специальные площадки - ими может стать территория около памятника коту Казанскому и около "Макдональдса". Также будет рассмотрена возможность использования усилителей - на оглушающую громкость неоднократно жаловались казанцы и туристы. Также предлагается ввести отбор и допускать к выступлениям на главной пешеходной улице только тех, кто его прошел. Будет создан документ, который регламентирует деятельность музыкантов, и механизм этот должен быть предельно понятен:

"Должен быть упрощенный порядок, чтобы каждый музыкант с помощью смартфона мог зарезервировать себе место выступления. Таким образом мы получим общую картину: кто, что и в какое время поет, и при этом учесть интересы жителей, постояльцев гостиниц, предприятий", - отметил глава Управления культуры исполкома Азат Абзалов.

Также уличным музыкантам запретят выступать в метрополитене, так как это важный объект гражданской обороны.

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