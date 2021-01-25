Всего сутки как был опубликован клип бывшего полицейского из Казани Хабиба Шарипова на песню «Ягода малинка», но видео уже собрало 32,3 млн просмотров.

При этом песня также присутствует во всех существующих музыкальных чартах, а в популярной, в последнее время соцсети, Тик-Ток все поклонники артиста снимают короткие ролики под нее.

Несмотря на то, что клип собрал более 30 млн просмотров, подписчики не нашли в нем какого-то особого сюжета, глубокого смысла и крутого монтажа. Но были и те, кто оценил произведение.

«Простая, заводная песенка, но при этом хитяра. Спасибо, что без мата, понтов и соплей»

«Замечательная песня, хорошее исполнение, красивые Девчонки!»

«По-моему это одна из самых добрых и безобидных песен это года».

Напомним, Хабиб принял участие в популярном шоу на телеканале ТНТ «Песни», где был в команде Максима Фадеева. Он вырос в Казани, окончил юридический факультет, после чего несколько лет строил карьеру криминалиста.

К другим новостям:

- Тайна раскрыта: известный певец Элвин Грей рассказал, куда улетел с возлюбленной после никаха.

- Девочки плачут: Элвин Грей сообщил в сети о том, что у него состоялся никах.