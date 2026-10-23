Экономика

Свободными остаются 10,5% площадей в торговых центрах Челнов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Доля свободных площадей в торговых центрах Набе...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Доля незанятых площадей в торговых центрах Набережных Челнов по итогам третьего квартала 2026 года составила 10,5%. Относительно второго квартала показатель подрос на 2,1 процентного пункта. Такие данные привела Елена Стрюкова.

При этом ряд крупных объектов города за квартал пополнился арендаторами. В «Сити Молле» заработали «Билайн», «Четыре Лапы», «Ташир Пицца» и Nail House. В «Торговом квартале» открылись HOT PHO, MyBiUSTY и ECODOM ORGANICA. В Sunrise City и «Эссене» начали работу «585 золотой» и Rider.

Одним из заметных событий периода стала смена владельца ТЦ «Комсомольский». Его выкупила компания ООО «Весна Проперти». Новый собственник анонсировал комплексную модернизацию: планируется обновить фасады, переделать общие зоны, привести в порядок парковку и изменить схему подъезда к объекту.

Кроме того, в Sunrise City прекратил работу единственный в городе магазин федеральной сети Lime. Его помещение займет бутик российского бренда The Key. На месте бывшего супермаркета «Бахетле» начала работать «Пятерочка». А в жилом комплексе «Притяжение» возводят первый отдельно стоящий двухэтажный торговый центр микрорайона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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