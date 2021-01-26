Киберспортсмен из Казани Денис Шарипов в составе команды NAVI стал победителем престижного международного турнира по CS:GO "BLAST Global FinaL " . В финале команда уроженца Казани обыграла датчан из Astralis. За победу в турнире команда Шарипова получит 600 тысяч долларов призовых. Сообщается, что тэо самая большая сумма призовых за всю историю турниров по CS:GO.

"Спасибо команде за эту фантастическую победу. Отличное начало года Проделали хорошую работу над ошибками, получили уверенность. Дальше больше, пацаны", - написал Шарипов в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, что недавно уроженец Казани, который начал играть в Counter-Strike в возрасте 11 лет, вошел в пятерку лучших игроков в мире. Это его третье попадание в список лучших игроков мира.