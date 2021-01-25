Жителям Казани для счастья нужно зарабатывать 158 тысяч рублей в месяц: данные приведены согласно исследованию портала SuperJob. В среднем россиянину для счастья нужно зарабатывать 166 тысяч рублей.

Больше всего хотят зарабатывать жители Москвы - 220 тысяч рублей в месяц. Следом идут жители Владивостока - 200 тысяч рублей в месяц. Тройку замыкают жители Ростова-на-Дону - они хотят получать 190 тысяч рублей.

Согласно результатам исследования, мужчинам для счастья нужно денег больше, чем женщинам: 187 и 146 тысяч рублей соответственно.

Исследование было проведено в 437 населенных пунктах России с 10 по 22 января 2021 года. В опросе приняло участие 2500 респондентов; в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.

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