Наверх

Новости Казани и РТ

11:35, сегодня
Выздоровевших больше, чем заболевших: оперштаб Татарстана раскрыл статистику по коронавирусу
11:17, сегодня
Опубликованы планы расположения новых станций метро в Казани
10:48, сегодня
«Въехал на скорости в стену»: пьяный водитель без прав сломал гараж жителя Татарстана
14:46, 22.01.2021
«Хочу здесь и сейчас»: топ самых выгодных кредитных карт, которые доступны казанцам
10:30, сегодня
Банк «Открытие»: 68% жителей ПФО, в принципе, готовы платить за высшее образование
10:18, сегодня
«В криминальную сводку на коньках»: блогер из Челнов залил каток на 24-м этаже дома
10:17, сегодня
Жители Казани рассказали, какая зарплата нужна им для счастья
11:21, 22.01.2021
Работа в Казани: холдинг RNTI в поиске менеджера по продажам, возможна удаленная работа
09:28, сегодня
Очевидцы: в Казани молодые вандалы разнесли остановку
09:27, сегодня
В ВТБ прокомментировали продление программы «Ипотека с господдержкой»
09:04, сегодня
Снова пробки: Казань окутали дорожные заторы в первый рабочий день недели
08:27, сегодня
«Припарковался сверхразум»: жители Казани в соцсетях возмущаются автомоблистом, перекрывшим движение
07:24, сегодня
Соцсети: в Казани сгорел дотла жилой дом
06:15, сегодня
Уехать в закат: шесть автодомов на любой кошелек, которые можно купить в Татарстане
05:15, сегодня
Погода приготовила очередной сюрприз жителям Татарстана
01:00, сегодня
Из горящей квартиры в Казани спасли пьяного мужчину
00:15, сегодня
Парень на митинге в Казани убегал от полиции и спрыгнул прямо с улицы в подземный переход
20:09, 24.01.2021
Женщина шесть лет назад уехала на работу в Челны и пропала, ее ищут
18:35, 24.01.2021
С пола - в общую кастрюлю: жительницу Казани шокировало происходящее в школьной столовой
17:22, 24.01.2021
Трое мужчин в Татарстане умерли от коронавируса, одному из них не было и 50 лет
16:48, 24.01.2021
Пьяный мужчина на каршеринге устроил гонки с полицейскими в Казани
16:26, 24.01.2021
Умер экс-глава Управления Государственной противопожарной службы МВД Татарстана Исхак Низамутдинов
15:29, 24.01.2021
«Вышли за любовь и свободу»: как в Казани прошли протесты сторонников Алексея Навального
14:23, 24.01.2021
Спасатели эвакуировали сноубордиста, который рухнул с высокого склона в Татарстане
13:54, 24.01.2021
Правительство РФ даст Татарстану деньги для сдерживания роста цен на хлеб
13:19, 24.01.2021
В аварии на трассе в Татарстане погиб четырехмесячный младенец
12:08, 24.01.2021
Девятилетного мальчика задержали на митинге в поддержку Навального
10:41, 24.01.2021
«Желаю всем доехать до дома»: на трассе в Татарстане видимость «близка к нулю»
09:16, 24.01.2021
Участники митинга в поддержку Навального в Казани недовольны: «Все было плохо организовано»
08:20, 24.01.2021
Студентов в Татарстане грозятся отчислить за участие в митингах Навального - возможно ли это
07:55, 24.01.2021
Конкурс на дизайн второй ветки метро объявлен в Казани: победитель получит деньги
06:00, 24.01.2021
Ядовитый паук «Черная вдова» теперь и в Татарстане: пострадали уже двое
05:00, 24.01.2021
В Татарстане стало известно сразу о четырех летальных случаях в результате ковида
04:00, 24.01.2021
В Татарстане стало больше детей, заражающихся ковидом за сутки
01:00, 24.01.2021
Тела трех татарстанцев-вахтовихов найдены в Пермском крае
20:37, 23.01.2021
«Ловят всех, кто бежит»: в Казани силовики продолжают задержания с помощью силы - видео
19:16, 23.01.2021
Задержания на Черном озере и журналисты в автозаке: как заканчивается митинг Навального в Казани
18:41, 23.01.2021
37 человек были задержаны в Набережных Челнах во время митинга в поддержку Алексея Навального
17:26, 23.01.2021
В казанском автобусе прямо во время движения загорелась кабина водителя
16:18, 23.01.2021
«Мы идем к дому Минниханова»: в Казани протестующие вышли на проезжую часть - митинг продолжился
15:29, 23.01.2021
«Путин, уходи!»: в Казани завершился митинг в поддержку Алексея Навального - видео
14:51, 23.01.2021
В Казани задержали более десятка журналистов, освещавших митинг в поддержку Алексея Навального
13:51, 23.01.2021
В Казани на митинге в поддержку Алексея Навального начались массовые задержания
13:25, 23.01.2021
В Казани перекрыли станцию метро «Площадь Габдуллы Тукая» перед началом митинга Навального
12:11, 23.01.2021
В Казани к центру города начала стягиваться полиция с автозаками
12:00, 23.01.2021
ВТБ: в 2021 году половина безналичных платежей будет осуществляться смартфонами
11:26, 23.01.2021
«Автобусники бешенные»: в Казани столкнулись четыре автомобиля и автобус
10:51, 23.01.2021
Якутск, Владивосток, Хабаровск: утро в России началось с задержаний на митингах Навального
09:58, 23.01.2021
«Растет число госпитализаций»: в ВОЗ объяснили повышенную смертность «британского» штамма ковида
09:07, 23.01.2021
В Набережных Челнах нашли пропавшую 9-летнюю девочку
08:38, 23.01.2021
В Казани девятый месяц не могут найти родственников потерявшейся бабушки: она живет в больнице
07:34, 23.01.2021
В мире зафиксированы первые случаи смерти после вакцины от коронавируса
07:00, 23.01.2021
«Выметайся на улицу с сыном-инвалидом»: у жителей Татарстана пытаются отобрать соципотечное жилье
06:15, 23.01.2021
Новый поворот: волонтеры в Казани заметили ряженых «старушек»-попрошаек
05:15, 23.01.2021
Суд назначил лейблу Элвина Грея штраф за нарушение антиковидных мер на концерте в Казани
02:15, 23.01.2021
Не изменяя традициям: вечером в Казани горел очередной трамвай
00:15, 23.01.2021
Очевидцы: в Казани на Баумана упала еще одна новогодняя иллюминация
19:35, 22.01.2021
«Нос буквально висел»: в Кинешме 9-летнего мальчика растерзала собака
19:03, 22.01.2021
Пропавшую почти неделю назад в Татарстане 13-летнюю девочку нашли в Волжске
17:36, 22.01.2021
Женщина в Казани хотела украсть духи, а попалась с наркотиками
17:14, 22.01.2021
В Татарстане потеплеет до +3 градусов и пройдет дождь
16:37, 22.01.2021
Появились подробности гибели двух рабочих при взрыве нефтяного предприятия в Татарстане
16:10, 22.01.2021
Дети учатся при +11 градусах: сторож школы пожаловался на холод в помещении
15:39, 22.01.2021
Доцента челнинского филиала КФУ осудили за получение взяток от студентов
15:34, 22.01.2021
Мужчина в Казани врезался в чужую машину и избил водителя
14:51, 22.01.2021
Tele2 проанализировала необычные обращения в службу поддержки в Новый год
14:42, 22.01.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько еще месяцев жители Татарстана не снимут маски
14:01, 22.01.2021
Криминал стремится в периферию: в прокуратуре Татарстана рассказали о результатах борьбы С ОПГ
13:42, 22.01.2021
В Челнах женщина трое суток прожила с трупом соседки по малосемейке
12:49, 22.01.2021
Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в 2020 году
12:45, 22.01.2021
На нефтяном предприятии в Татарстане прогремел взрыв, есть погибшие
12:23, 22.01.2021
Заболеваемость не растет, вакцинация активизируется: что известно о ситуации с COVID-19 в Татарстане
11:53, 22.01.2021
Угрожал шприцом: в Челнах вынесли приговор мужчине за дерзкие ограбления офисов МФО
10:50, 22.01.2021
Дальнобойщик из Челнов заплатил проститутке, но остался без желаемого
10:09, 22.01.2021
В Челнах молодой водитель не уступил дорогу и врезался в иномарку, есть пострадавшие
17:16, 21.01.2021
Полицейские заживо сожгли задержанного и забили его молотком
15:48, 21.01.2021
В Челнах водитель «Мерседеса» протаранил шесть машин и умер в карете скорой помощи
14:47, 21.01.2021
Челнинские врачи спасли жизнь диабетику с тяжелой формой коронавируса
12:55, 21.01.2021
В Челнах телефонные мошенники смогли обмануть сотрудницу банка, а престарелую бабушку - нет
11:57, 21.01.2021
Соцсети: на одном из заводов Челнов вспыхнул пожар
10:16, 21.01.2021
В Челнах создали движение против тарифов за ЖКХ
15:55, 20.01.2021
Житель Челнов отсудил 20 тысяч у хозяйки собаки, которая укусила ребенка
11:59, 20.01.2021
За спаивание девочки житель Татарстана будет убирать снег на улицах
10:33, 20.01.2021
Водитель автобуса насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Татарстане
18:09, 19.01.2021
Ученые нашли часы, которые могут выявить коронавирус на неделю до появления новых симптомов
17:03, 19.01.2021
Прокуратура не нашла нарушений в челнинской школе, где собирали деньги за сдачу пробных экзаменов
15:34, 19.01.2021
В Челнах спасли собаку, которая была замурована в фундаменте дома
14:02, 19.01.2021
«Разрежу на мелкие кусочки и сожгу»: 16-летнюю девушку обвиняют в жестоком убийстве матери
Иллюстративное фото ProKazan

Жители Казани рассказали, какая зарплата нужна им для счастья

25.01.2021, 10:17 189 5 prokazan.ru

Жителям Казани для счастья нужно зарабатывать 158 тысяч рублей в месяц: данные приведены согласно исследованию портала SuperJob. В среднем россиянину для счастья нужно зарабатывать 166 тысяч рублей. 

Больше всего хотят зарабатывать жители Москвы - 220 тысяч рублей в месяц. Следом идут жители Владивостока - 200 тысяч рублей в месяц. Тройку замыкают жители Ростова-на-Дону - они хотят получать 190 тысяч рублей. 

Согласно результатам исследования, мужчинам для счастья нужно денег больше, чем женщинам: 187 и 146 тысяч рублей соответственно.

Исследование было проведено в 437 населенных пунктах России с 10 по 22 января 2021 года. В опросе приняло участие 2500 респондентов; в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.

Читайте также:

Ильсур Метшин рассказал, как обеспечить дворникам Казани хорошую зарплату.

Военнослужащий в Казани 16 лет получал зарплату по поддельному диплому прапорщика. 

Деньги
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Правительство РФ даст Татарстану деньги для сдерживания роста цен на хлеб
Угрожал шприцом: в Челнах вынесли приговор мужчине за дерзкие ограбления офисов МФО
«Куда смотрят власти?»: жители Татарстана жалуются на высокие цены в продуктовых магазинах
В Челнах телефонные мошенники смогли обмануть сотрудницу банка, а престарелую бабушку - нет
Перевозчики Татарстана высказались против повышения стоимости проезда на 1 рубль ежегодно
Новая организация - коллектор начала работать в Татарстане
Власти Татарстана предложили ежегодно повышать стоимость проезда в общественном транспорте
Льготный режим работы парковок в Казани снова продлили
Кто в Казани зарабатывает 200 тысяч: топ-5 вакансий с высокой зарплатой
Несвобода от долгов: в Татарстане наказали навязчивых коллекторов
Руководитель филиала страховой компании в Казани украла 168 миллионов рублей
«Магазин не виноват!»: жительница Казани пожаловалась на плесень в коробке с соком
Женщина из Казани стала миллионершей в первый день нового года
Прокуратура проверит жалобы жителей Татарстана на огромные счета за коммунальные услуги
Mash: продюсер из Казани требует от Стаса Михайлова миллион рублей
«Плачу вовремя, долгов нет»: жительница Казани показала счет за ЖКХ в 31,5 тысячу за декабрь
«Вместо выставления инвалидов вышли сами»: активистка Хакимова заметила новых попрошаек в Казани
«Стеснялась и отказывалась»: активистка Казани Юлия Хакимова помогла бабушке, побирающейся на улицах
В Новый год жительница Татарстана стала миллионершей
Комиссию при оплате услуг ЖКХ ввели в Татарстане
Адвокат из Казани заявил о мошенниках, собирающих деньги для Рамиля Шамсутдинова
Жителя Казани жестко избили около отделения банка на Чистопольской
Показать больше...

комментарии

Горожанин
1
25 января 2021
10:37
губу закатать респондентам не надо?
ДЖАМИЛЬ
0
25 января 2021
10:46
Ну по сути нормальная европейская зарплата
В ответ на комментарий пользователя
губу закатать респондентам не надо?
Развернуть
Горожанин
0
25 января 2021
10:55
Счастье не в деньгах
Горожанин
0
25 января 2021
11:13
Ка после этого по субботам на массовые гулянья не выходить, у нас в районе 100 тыс это зарплата за год
Горожанин
0
25 января 2021
11:15
Интригант , что ли в их количестве ?
В ответ на комментарий пользователя
Счастье не в деньгах
Развернуть
Горожанин
0
25 января 2021
11:44
Ой блин очнитесь вы при Путине живете а не в Америке и не в загнивающей европе
Горожанин
0
25 января 2021
11:45
Чтобы зарабатывать больше, нужно работать, а не глотку драть со школотой
В ответ на комментарий пользователя
Ка после этого по субботам на массовые гулянья не выходить, у нас в районе 100 тыс это зарплата за год
Развернуть

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

18:58, 24.01.2021
Женщина в Башкирии погибла, спускаясь по самодельной канатной дороге
12:59, 24.01.2021
Ученые рассказали о проблемах с кожей, которые провоцирует коронавирус
17:57, 18.01.2021
«Вы этого еще не пробовали?»: чем казанцы могут удивить своих гостей
13:10, 18.01.2021
Будущее уже наступило: цифровые технологии в стоматологической имплантации
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться