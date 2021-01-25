Жители Казани в социальных сетях обсуждают водителя, который припарковался так, что создал неудобства другим автомобилистам. Машину засняли в дворе дома № 9 по улице Мазита Гафури.
"Припарковался сверхразум, половина машины торчит на проезжей части, протискиваемся с трудом
Привет сотрудникам, которые проводят рейды по неправильно паркующимся товарищам", - делится мнением об увиденном автор.
"Согласна, бесят такие", - комментирует увиденное женщина.
"Этот дурак также на Гафури 2 паркуется",- пишет казанец, который столкнулся с этим водителем уже не в первый раз.
Однако с ним согласились не все: некоторые посчитали, что автомобиль не создает существенных заторов на дороге.
"Да там КамАЗ боком проедет. Нытики", - пишет мужчина, его комментарий собрал больше всего "лайков".
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