В Московском районе Казани появилась уникальная двухуровневая парковка. К сожалению, новинка не пришлась по вкусу казанцам.
«А как спускать машину, если нижняя припаркована? За хозяином бегать?»
«Чья-нибудь машина все равно упадет»
«Как-то не очень безопасно»
«Весной вся грязь с верхней машины все будет на нижнюю капать»
«А если электричество отключат, как спускать?».
В общем, не оценили жители столицы Татарстана новшество, хотя некоторые отметили, что задумка – отличное решение проблемы с нехваткой парковочных мест во дворах.
К другим новостям:
- Власти Татарстана прокомментировали просьбу перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте.
- Очевидцы: в Казани на Баумана рухнула новогодняя иллюминация. Вроде бы никто не пострадал.
- Пробки и многочисленные ДТП: метель создала в столице Татарстана дорожный коллапс.
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