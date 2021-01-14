В Московском районе Казани появилась уникальная двухуровневая парковка. К сожалению, новинка не пришлась по вкусу казанцам.

«А как спускать машину, если нижняя припаркована? За хозяином бегать?»

«Чья-нибудь машина все равно упадет»

«Как-то не очень безопасно»

«Весной вся грязь с верхней машины все будет на нижнюю капать»

«А если электричество отключат, как спускать?».

В общем, не оценили жители столицы Татарстана новшество, хотя некоторые отметили, что задумка – отличное решение проблемы с нехваткой парковочных мест во дворах.

К другим новостям:

- Власти Татарстана прокомментировали просьбу перевозчиков повысить стоимость проезда в общественном транспорте.

- Очевидцы: в Казани на Баумана рухнула новогодняя иллюминация. Вроде бы никто не пострадал.

- Пробки и многочисленные ДТП: метель создала в столице Татарстана дорожный коллапс.