В Кинешме на 9-летнего мальчика напала собака. Это случилось, когда ребенок шел к соседям за молоком, озверевший пес грыз лицо пострадавшего. По словам очевидцев «нос буквально висел».

Мальчику помогла женщина, которая проезжала мимо, она отвезла его в больницу. Ребенку наложили около 20 швов. Об этом пишет "МК".

По словам родителей пострадавшего собака не была бродячей, у нее есть хозяева и на следующий день она вновь бегала по улице без поводка и намордника. Также они сообщили, что хозяева пса даже не извинились за произошедшее, а напротив, сообщили, что это не их животное.

На данный момент следственный комитет по региону начал проверку по факту нападения.

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