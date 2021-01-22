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Фото: kineshemec.ru

«Нос буквально висел»: в Кинешме 9-летнего мальчика растерзала собака

22.01.2021, 19:35 235 1 prokazan.ru

В Кинешме на 9-летнего мальчика напала собака. Это случилось, когда ребенок шел к соседям за молоком, озверевший пес грыз лицо пострадавшего. По словам очевидцев «нос буквально висел».

Мальчику помогла женщина, которая проезжала мимо, она отвезла его в больницу. Ребенку наложили около 20 швов. Об этом пишет "МК".

По словам родителей пострадавшего собака не была бродячей, у нее есть хозяева и на следующий день она вновь бегала по улице без поводка и намордника. Также они сообщили, что хозяева пса даже не извинились за произошедшее, а напротив, сообщили, что это не их животное.

На данный момент следственный комитет по региону начал проверку по факту нападения.

К другим новостям: 

- В Татарстане нашли 13-летнюю девочку, которая пропала почти неделю назад. Она была даже не в своем городе. 

- В Татарстане потеплеет до +3 градусов и пройдет дождь. Погода опять готовит сюрпризы. Прогноз на ближайшие дни. 

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комментарии

Горожанин
0
22 января 2021
19:55
Должно быть жёсткое ограничение содержания собак: паспорта животных, налог, уголовная ответственность хозяев за любые формы агрессии против третьих лиц, государственная ликвидация собак без регистрации (как в США)

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