Волонтеры сообщили о гибели кота, которого в январе на пожаре в поселке Васильево спасли сотрудники МЧС. Его нашли испуганным и закопченным, откачали, а затем выяснилось, что хозяева кота отдают: в соцсетях они разместили пост с просьбой взять животное. Кота же они обвиняли в произошедшем возгорании.

Тишкой занялись волонтеры, его лечили в ветеринарной клинике. Казалось, кризис миновал, коту даже нашли новых хозяев - он должен был уехать в Москву. Однако 21 января стало известно, что животное скончалось.

"Очень сложно сейчас писать эти строки, до сих пор дрожат руки и перед глазами Тиша, который ласково мурлыкает ... Но мы должны сообщить: сегодня 21 января в 15.30 часов Тиши не стало. Утром у кота резко снизилась температура до 33 градусов и он впал в кому. Незамедлительно провели реанимационные мероприятия, привезли здорового донора, сделали прямое переливание крови... В 15.30 часов начались судороги, наш Тишка последний раз глубоко вздохнул и затих навсегда...", - рассказали волонтеры.

Также они пояснили, что деньги, собранные ранее на лечение питомца, будут переданы в фонд бездомных животных "Максимус".

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