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Фото Wikimedia Commons

Новая организация - коллектор начала работать в Татарстане

19.01.2021, 12:36 678 11 prokazan.ru
Ее директор - учредитель компании микрозаймов

О регистрации еще одной коллекторской организации сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов Татарстана. Всего на сегодняшний день в РТ официально деятельностью по возврату просроченной задолженности занимаются 12 таких фирм. 

"ООО "Гамаль" включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности", - говорится в сообщении УФССП. 

Согласно базе rusprofile.ru, организация зарегистрирована 20 августа 2019 года, директором по данным на указанное время числился Рафаэль Исупов, учредителями - Гузель Камалетдинова, Динара Исупова и Эльмир Султанов. Уставный капитал ООО составляет 10 миллионов, организация зарегистрирована по адресу Островского, 35А, офис 214. По этому же адресу в соседнем офисе зарегистрирована микрокредитная организация "Кошелек", учредителем которой, по данным rusprofile.ru, является Рафаэль Исупов, а директором - Эльмир Сультанов. На указанных граждан также зарегистрирован ряд других компаний. 

Напомним, ранее в Татарстане оштрафовали навязчивых коллекторов за нарушение закона. 

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комментарии

Горожанин
10
19 января 2021
12:42
Надеюсь эта организация весной займётся чисткой дождевых коллекторов , а то эти ливнёвки после таяния такого большого количества неубранного снега не будут справляться.
Горожанин
8
19 января 2021
13:39
Искусственно загоняют народ в долги чтобы те не могли на улицы на протесты выходить, из за боязни остаться без работы с зарплаты которой отдают кредит
В ответ на комментарий пользователя
Горожанин
3
19 января 2021
16:38
А как ты хотел. Берешь кредит, а отдавать всегда надо, а тогда не нужно брать.
В ответ на комментарий пользователя
Горожанин
5
19 января 2021
16:40
Какие тебе протесты сиди дома, плати кредиты. Все что ты можешь на кухне с женой потрындеть. и пить чай.
В ответ на комментарий пользователя
Искусственно загоняют народ в долги чтобы те не могли на улицы на протесты выходить, из за боязни остаться без работы с зарплаты которой отдают кредит
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Горожанин
1
19 января 2021
16:44
Жить надо по средствам, тогда проблем не будет.
Горожанин
5
19 января 2021
16:46
Побольше бы таких организаций. С должниками нужно разбираться
Обыватель
11
19 января 2021
16:47
А если хочешь шаурму сверх бюджета, то можно найти состоятельного мужчинку
В ответ на комментарий пользователя
Жить надо по средствам, тогда проблем не будет.
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Горожанин
7
19 января 2021
16:48
Я гетеро и женат а шаурму не ем спасибо. И кредиты не беру мне хватает.
В ответ на комментарий пользователя
А если хочешь шаурму сверх бюджета, то можно найти состоятельного мужчинку
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Стас
1
19 января 2021
18:30
Коллекторам надо выбивать долги с власти а не с населения -они свои виллы на деньги населения содержат.
Горожанин
0
19 января 2021
19:05
У меня нет кредитов, поэтому для меня коллектор - это труба с гoвном...
Горожанин
0
19 января 2021
21:20
Чего то ты сегодня раскудахтался , угомонись.
В ответ на комментарий пользователя
Я гетеро и женат а шаурму не ем спасибо. И кредиты не беру мне хватает.
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