О регистрации еще одной коллекторской организации сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов Татарстана. Всего на сегодняшний день в РТ официально деятельностью по возврату просроченной задолженности занимаются 12 таких фирм.

"ООО "Гамаль" включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности", - говорится в сообщении УФССП.

Согласно базе rusprofile.ru, организация зарегистрирована 20 августа 2019 года, директором по данным на указанное время числился Рафаэль Исупов, учредителями - Гузель Камалетдинова, Динара Исупова и Эльмир Султанов. Уставный капитал ООО составляет 10 миллионов, организация зарегистрирована по адресу Островского, 35А, офис 214. По этому же адресу в соседнем офисе зарегистрирована микрокредитная организация "Кошелек", учредителем которой, по данным rusprofile.ru, является Рафаэль Исупов, а директором - Эльмир Сультанов. На указанных граждан также зарегистрирован ряд других компаний.

Напомним, ранее в Татарстане оштрафовали навязчивых коллекторов за нарушение закона.