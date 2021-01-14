В Татарстане коллекторское агентство "Свобода от долгов" оштрафовали за нарушение законодательства при возврате задолженности. В республиканское управление службы судебных приставов поступила жалоба от жительницы республики: по ее словам, коллекторы донимали ее постоянными звонками. В ходе административного расследования правоохранители пришли к выводу, что жалоба женщины обоснована.

Приставы привлекли организацию к административной ответственности. Суд подтвердил правоту правоохранителей и назначил наказание агентству в виде штрафа на сумму 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП Татарстана.

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