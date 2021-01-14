На брифинге пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала вопрос о поднятии стоимости проезда в общественном транспорте.

«Решений не принято, специалисты должны собраться и проанализировать ситуацию, а после этого уже решать. Также важно, чтобы тарифы были обоснованными, как и дифференциальные по стоимости билеты», - отметила Галимова.

При этом было отмечено, что этим вопросом занимается Госкомитет по тарифам. Ранее перевозчики попросили увеличить стоимость проезда до 35 рублей.

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