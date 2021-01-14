На брифинге пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала вопрос о поднятии стоимости проезда в общественном транспорте.
«Решений не принято, специалисты должны собраться и проанализировать ситуацию, а после этого уже решать. Также важно, чтобы тарифы были обоснованными, как и дифференциальные по стоимости билеты», - отметила Галимова.
При этом было отмечено, что этим вопросом занимается Госкомитет по тарифам. Ранее перевозчики попросили увеличить стоимость проезда до 35 рублей.
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комментарии
Пока всех не разгонят, так и будет продолжаться.
А сделаешь косарь, на следующий год заскулят о двух.
Надо сразу слать нах горящих перевозчиков.
Ага, обратись куда надо, пока вообще с катушек не съехал...
Ага, обратись куда надо, пока вообще с катушек не съехал...
Ага, обратись куда надо, пока вообще с катушек не съехал...