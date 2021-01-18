В Татарстане в розыске до сих пор числится житель деревни Конь Пестречинского района. Марат Сунгатуллин пропал 28 августа 2018 года и больше не выходил на связь.

Как сообщают волонтеры отряда "Лиза Алерт", на момент пропажи ему было 47 лет. Мужчина ростом 175 сантиметров, худой, волосы светло - русые, глаза карие. Когда его видели в последний раз, был одет в серую футболку, синие джинсы и черные сланцы.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем или видел его, просят позвонить по телефону 112 или на горячую линию поискового отряда по номеру 8 800 700 54 52.

Также в Татарстане разыскивают жителя Челнов, который пропал по дороге на работу в декабре, и молодого человека из Лениногорского района, который исчез во время новогодних каникул.