История мамы школьника, которого отстраняют от уроков из-за отсутствия манту, разлетелась по пабликам Казани. Корреспондент Prokazan.ru обратился в пресс-службу Минздрава за разъяснениями.

В пресс-службе ведомства нам пояснили, что согласно требованиям ребенок в любом случае должен предоставить справку о том, что он здоров. Чтобы получить такую справку, нужно пройти обследование у врача-фтизиатра. Он в свою очередь может назначить диаскинтест (кожная проба на определение наличия туберкулеза – Прим. ред.).

Врач-эпидемиолог также отметил что, если родители отказываются от пробы манту, то в школу нужно приходить с заключением об отсутствии туберкулеза опять же от фтизиатра.

По информации пресс-службы управления образования исполнительного комитета Казани, родители могут отказаться от манту, но без справки об отсутствии заболевания ребенок действительно не может быть допущен к учебе, о чем руководитель школы спокойно и вежливо пояснила родителю.

"Отсутствие медзаключения врача-фтизиатра влечет нарушение прав ребёнка на образование и является неисполнением родителями обязанностей по его содержанию и воспитанию. Нарушений закона в действиях школы не выявлено", - отметили в управлении.

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