Новости Казани

Прения по делу «Курицинских» в Казани снова сорвались из-за неявки фигуранта

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Приволжский районный суд Казани вновь не смог перейти к прениям по делу организованной группы «Курицинские». Заседание, назначенное на сегодня, перенесли почти на месяц: во второй раз подряд в суд не доставили из СИЗО предполагаемого лидера ОПГ Виктора Курицына. Причины неявки не раскрываются.

В суде рассматривается дело Сергея Берендеева и Виктора Курицына, которых обвиняют в двух убийствах. Берендееву также вменяют хранение и передачу оружия. Как сообщили в суде, Берендеев, в отличие от Курицына, находится под подпиской о невыезде. Ранее по делу уже выносили оправдательный приговор, который позже отменил Верховный суд Татарстана. Курицын же отбывает пожизненное наказание за другие преступления, его этапировали в Казань из колонии «Полярная сова».

После отмены приговора дело вернулось в Приволжский райсуд с тем же обвинением, но состав подсудимых сократился с пяти до двух. Вячеслав Степанов и Олег Зубарев заключили контракт с Министерством обороны и убыли в зону СВО. Еще один фигурант, предполагаемый лидер ОПГ «Грязь» Рифкат Вахитов, скрылся: он улетел в Турцию до отмены решения о прекращении его преследования за истечением срока давности и сейчас объявлен в международный розыск.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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