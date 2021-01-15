На 15 января в Татарстане зарегистрировано 96 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона, из них шесть – завозные, остальные контактные.

Большинство – 63 человека лечатся дома, 33 пациента отвезли в больницу. При госпитализации учитывается и возраст, и наличие хронических заболеваний. Пациентов в возрасте и с хроническими заболеваниями оставляют под присмотром врачей.

Так, среди заболевших двое детей до 18 лет, 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 30 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 20 человек от 50 до 60 лет, 19 человек от 60 до 70 лет, девять человек от 70 до 80 лет, шесть человек старше 80 лет.

В Казани выявили 56 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в Татарстане зарегистрировали 14 637 больных ковидом, выздоровело 11 151, 37 пациентов за сутки.

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