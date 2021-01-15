Родители ученика школы №127 в Казани пожаловались, что сына пытаются отстранить от уроков из-за отказа от манту. Об этом написали в группе «Поборы в школах».

«Семья на учете они не состоят, не контактные, просто не дают свое согласие на мед.вмешательство», - написали в группе.

Также на странице группы опубликовали приказ о приостановлении образовательных отношений с ребенком до предоставления справки о том, что ребенок здоров.

Мнения пользователей по поводу ситуации разделились.

«Обращение срочно в министерство образования, здравоохранения и в прокуратуру. Факт нарушения статьи конституции РФ на лицо, а именно право на образование. Манту то там в этом праве на образование каким боком»

«А я ее понимаю. А вдруг этот ребенок болен и заразит моего. Тогда я порву директора, не обеспечившего моему ребенку безопасность»

«Я поняла, она принципиально не хочет ничего делать. Директор права, она отвечает за все учеников и не может подвергать их риску из-за упрямства одной мамы»

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