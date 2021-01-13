В группе «Поборы в школах» родители казанской школы №103 пожаловались на то, что учеников 10-11 классов заставили идти на уроки в мороз.

«Директор учреждения снова не перестает удивлять. В -32 градусный холод, по рекомендациям Минобразования и науки, школьникам 10-11 класса, не рекомендуется идти в школу, а директору на это совершенно плевать! По его мнению, старшеклассники должны ходить на уроки в любую погоду, в -50 они тоже пойдут? Разве старшеклассники не дети?», - написал автор поста.

В комментариях не все поддержали родителя.

«Вы как родитель имеете полное право не пустить вашего ребенка в школу. При любой другой погоде. Просто напишите объяснительную. Данный прогул не будет считаться беспричинным»

«Лишь бы в школу не ходить, не ищите причины. Оденьтесь по теплее и вперед. Ничего...мы ходили, живы и не глупы»

«Взяли и не пошли. Никто вам ничего не сделает»

«Мы пошли в школу 1 класс, хотя сказали на усмотрение родителей. Раньше и в -40 учились. не вижу ничего страшного»

Также родители других детей рассказали, что в классах действительно холодно, болеют и дети, и учителя. Они считают, что виной всему деревянные окна, которые стоят во многих кабинетах. При этом учеников пятых классов сегодня попросили не ходить на уроки и беречь свое здоровье.

Напомним, 13 января в Татарстане температура воздуха опустилась до -38 градусов. Жители с самого утра выкладывают фотографии и термометрами, которые показывают от 32 до 40 градусов. Слишком неожиданно пришли такие морозы.