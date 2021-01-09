За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировано 94 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.
Известно, что из всех эпизодов два случая - завозные, остальные - контактные. Из них 36 человек госпитализированы, остальные 58 остались на лечении в домашних условиях. Также выявлено три случая заражения детей до 18 лет. Больше всего новых коронавирусных больных выявлено среди лиц старших категорий - от 60 до 70 лет (32 человека) и от 50 до 60 лет (19 случаев). Географически больше всего случаев, как всегда, в Казани (60), однако увеличение числа заражений наблюдается и в районах - Нижнекамском (6), Зеленодольском (4), Сабинском и Высокогорском (по 3). Также 7 человек заразились в Набережных Челнах.
По возрастным группам:
До 18 лет – 3
От 18 до 30 – 6
От 30 до 50 – 18
От 50 до 60 – 19
От 60 до 70 – 32
От 70 до 80 – 12
От 80 до 90 – 4
Старше 90 – 0
География:
1. Казань – 60
2. Набережные Челны – 7
3. Аксубаевский – 1
4. Бугульминский – 1
5. Буинский – 1
6. Верхнеуслонский – 1
7. Высокогорский – 3
8. Зеленодольский – 4
9. Камско-Устьинский – 2
10. Лениногорский – 2
11. Нижнекамский – 6
12. Новошешминский – 1
13. Нурлатский – 2
14. Сабинский – 3
Всего на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 14 092 случая COVID-19. Это первый день, когда число зараженных стало более 14 тысяч человек.
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