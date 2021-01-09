За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировано 94 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Известно, что из всех эпизодов два случая - завозные, остальные - контактные. Из них 36 человек госпитализированы, остальные 58 остались на лечении в домашних условиях. Также выявлено три случая заражения детей до 18 лет. Больше всего новых коронавирусных больных выявлено среди лиц старших категорий - от 60 до 70 лет (32 человека) и от 50 до 60 лет (19 случаев). Географически больше всего случаев, как всегда, в Казани (60), однако увеличение числа заражений наблюдается и в районах - Нижнекамском (6), Зеленодольском (4), Сабинском и Высокогорском (по 3). Также 7 человек заразились в Набережных Челнах.

По возрастным группам:

До 18 лет – 3

От 18 до 30 – 6

От 30 до 50 – 18

От 50 до 60 – 19

От 60 до 70 – 32

От 70 до 80 – 12

От 80 до 90 – 4

Старше 90 – 0

География:

1. Казань – 60

2. Набережные Челны – 7

3. Аксубаевский – 1

4. Бугульминский – 1

5. Буинский – 1

6. Верхнеуслонский – 1

7. Высокогорский – 3

8. Зеленодольский – 4

9. Камско-Устьинский – 2

10. Лениногорский – 2

11. Нижнекамский – 6

12. Новошешминский – 1

13. Нурлатский – 2

14. Сабинский – 3

Всего на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 14 092 случая COVID-19. Это первый день, когда число зараженных стало более 14 тысяч человек.

Другие новости:

- Врач рассказал, можно ли полностью восстановить легкие после тяжелого коронавируса

- Спасла мать, ушла за братом и не вернулась: появились подробности страшного пожара в Татарстане

