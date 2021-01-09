Вчера в пожаре в Верхнеуслонском районе Татарстана погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РТ.

Стало известно, что на момент прибытия первых пожарных в 21-13 горела веранда и квартиры №2 (в доме две квартиры - прим. ред.).

"Из окон вырывались языки пламени, оконные остекления разрушены, происходило открытое горение кровли дома по всей площади. Из-за высокой температуры проникнуть во внутрь дома не представлялось возможным. Существовала угроза распространения огня на хозяйственные постройки на расстоянии 6 метров и квартиру №1", - сообщают в ведомстве.

Возле пожара в этот момент находились соседи и 75-летняя хозяйка горящей квартиры. Она рассказала, что ее вывела из дома дочь. Потом та вернулась, чтобы найти оставшегося внутри брата. Из дома они не вышли. Кроме этого известно, что еще 2 человека из квартиры №1 успели покинуть дом самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

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