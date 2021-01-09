После перенесенного коронавируса организм способен восстановиться самостоятельно. Для этого человеку стоит соблюдать определенные условия, чтобы выздоровление протекало быстрее и эффективнее. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, заслуженный врач России Александр Карабиненко.

Он считает, что скорость восстановления легких у всех разная и зависит от индивидуальных особенностей организма. Однако Карабиненко выделяет ряд общих предписаний, которые помогут каждому после ковида. Среди них врач отмечает важность правильного питания,

"Ударяться в какую-то отдельную пищевую сторону, отдавать предпочтение отдельным продуктам для восстановления легких нецелесообразно. Недоедание, белковое голодание, неполноценная однообразная пища - все это не на пользу организму", - отметил специалист.

Он также рекомендовал исключить из рациона углеводы и пищу, вызывающую повышенное газообразование в кишечнике, и, напротив, разнообразить питание молочно-растительной пищей.

Кроме того, важную роль играет полноценный сон и специальная гимнастика, которая не только укрепляет легкие, но и в целом направлена на повышение иммунитета.

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