Депутат Госдумы, летчик-космонавт Елена Серова предложила сделать День космонавтики в этом году выходным днем.

"Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости. У меня встречное предложение — сделать 12 апреля выходным днем, так же как и 9 мая, ведь 12 апреля тоже была победа", — цитирует РИА Новости депутата.

Елена Серова в 2014 году совершила полет в космос, стала четвертым женщиной-космонавтом в истории России. В 2016 году удостоена звания Героя России.

Напомним, что недавно в Минтруде РФ рассказали, как россияне будут отдыхать в 2021 году.