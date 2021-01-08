За прошедшие сутки в Татарстане выявлен 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает республиканский оперштаб. Из них 89 случаев контактные, 2 - завозные.
Географическое распределение новых случаев:
1. Казань – 46
2. Набережные Челны – 9
3. Актанышский – 1
4. Альметьевский – 1
5. Арский – 1
6. Бавлинский – 3
7. Бугульминский – 1
8. Буинский – 8
9. Верхнеуслонский – 1
10. Высокогорский – 2
11. Елабужский – 1
12. Заинский – 1
13. Зеленодольский – 5
14. Кайбицкий – 1
15. Кукморский – 2
16. Лениногорский – 1
17. Менделеевский – 1
18. Нижнекамский – 3
19. Пестречинский – 1
20. Ютазинский – 2
Всего за весь период пандемии в Татарстане 13 998 человек заразились COVID-19. Из них выздоровело 10 883 человек, 23 - за прошлые сутки.
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