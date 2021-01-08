За прошедшие сутки в Татарстане выявлен 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает республиканский оперштаб. Из них 89 случаев контактные, 2 - завозные.

Географическое распределение новых случаев:

1. Казань – 46

2. Набережные Челны – 9

3. Актанышский – 1

4. Альметьевский – 1

5. Арский – 1

6. Бавлинский – 3

7. Бугульминский – 1

8. Буинский – 8

9. Верхнеуслонский – 1

10. Высокогорский – 2

11. Елабужский – 1

12. Заинский – 1

13. Зеленодольский – 5

14. Кайбицкий – 1

15. Кукморский – 2

16. Лениногорский – 1

17. Менделеевский – 1

18. Нижнекамский – 3

19. Пестречинский – 1

20. Ютазинский – 2

Всего за весь период пандемии в Татарстане 13 998 человек заразились COVID-19. Из них выздоровело 10 883 человек, 23 - за прошлые сутки.



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