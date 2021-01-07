В Татарстане зарегистрировано еще четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. Все погибшие были пенсионерами - это трое мужчин 1946, 1951 и 1954 годов рождения, а также женщина 1959 года рождения. Смерть от ковида была подтверждена в результате патологоанатомической экспертизы.

Всего на 7 сентября в республике зафиксировано 205 смертельных случаев, вызванных заражением новой коронавирусной инфекцией.

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