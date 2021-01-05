Казанцы снова жалуются на огромные очереди в городских поликлиниках. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

"В поликлинике номер 10 г. Казани творится что-то страшное. Огромное количество людей пытаются попасть к врачу на приём. Никто не соблюдает социальную дистанцию, все "сидят" друг на друге. Со всех сторон доносятся кашель и чихание. Вынуждены ждать врача 2 часа, в своё записанное время никто зайти не может", - пишет автор в посте под видео.

В комментариях люди поддержали автора.

"Отношение к больным ужасное, на ковид не проверяют, я уже две недели болею, легче сдохнуть, чем к ним холить и часами сидеть, чтобы выписали только противовирусные и все", - отмечает один из пользователей.

"В 10 поликлинике всегда творится такой беспредел, нет отдельной красной зоны, все в одном помещение. А ещё там не тестируют и не подтверждают ковид, выписывают с температурой 37,3 говоря, что это норма. Беспредел полный", - пишут другие.

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