Скончался известных археолог и этнограф, кандидат исторических наук Наиль Халиков. Об этом сообщает ИА "Татар-информ". Сообщается, что в последние годы жизни Халиков боролся с раком.

Наиль Исхаков родился в 1951 года рождения, является сыном археолога Альфреда Халикова. Автор крупного научного труда - диссертации «Земледелие татар Поволжья и Среднего Урала: историко-этнографические исследования». В 2003 году был удостоен госпремией Татарстана в области науки и техники. Работал в Институте истории имени Шигабутдина Марджани и Институте археологии имени Альфреда Халикова.

Прощание с Халиковым пройдет сегодня в Казани в доме № 102 по улице М. Салимжанова.

Читайте также:

Умерла известная татарстанская радиоведущая Эльвира Кудрецкая.

На 85 году жизни скончался известный композитор Татарстана Лоренс Блинов.