Вчера скончалась известная татарстанская радиоведущая Эльвира Кудрецкая: об этом сообщается на официальном сайте ГТРК "Татарстан". Кудрецкая долгие годы работала на татарских радиостанциях, вела общественно-политические программы. Причина смерти не сообщается.

Прощание с покойной прошло сегодня в 12:00 по адресу: поселок Нагорный, ул. Дорожная 37 В.

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