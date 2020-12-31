30 декабря около 19:30 в Казани на улице Ибрагимова произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщает отдел УГИБДД города.

«63-летний водитель машины «Шкода Октавия» ехал по улице Ибрагимова в направлении Декабристов, где по предварительным данным, он не убедился в безопасности разворота и врезался в машину «Киа Соренто». Водитель второй иномарки после столкновения скрылся с места происшествия», - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель «Шкода» и 46-летняя пассажирка получили травмы.

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