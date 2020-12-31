С 29 декабря сразу в 23 районах Татарстана ввели карантин из-за африканской чумы свиней. Документ подписан и.о. президента региона Алексеем Песошиным.

Очаги заболевания были в Багряжском и Карамалинском охотничьих хозяйствах. Вторая угрожаемая зона определена в пределах 23 районов: Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Альметьевский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Кукморский, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Тукаевский, Черемшанский, Чистопольский.

В этих районах запрещена продажа свиней и продуктов, полученных от их убоя. Нельзя проводить ярмарки и выставки, покупать свиней у жителей, содержать, вывозить их и пересылать продукцию. Карантин будет действовать до особого распоряжения.

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