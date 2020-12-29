Первой киносериальной премьерой ТНТ в 2021 году станет «Полет» - психологическая драма Петра Тодоровского-младшего, который выступил и сценаристом, и режиссером проекта. Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек.

Сотрудники московской строительной компании собираются лететь в Пермь, но в зале вылета они понимают, что перепутали аэропорт. Чуть позже коллеги узнают, что самолет рейса, на который они опоздали, разбился сразу после взлета. Пережитый стресс и близость смерти заставляют героев задуматься о жизни, переосмыслить ее и попытаться понять, кто они и чего хотят на самом деле.

Каждая серия «Полета» посвящена одной сильной человеческой истории.

Ира (Оксана Акиньшина) устает быть идеальной женой и матерью. Жабенко (Михаил Ефремов) пытается справиться с зависимостями. Илюша (Павел Табаков) принимает своего внутреннего бунтаря и разрешает себе заняться мечтой - писательством. Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов) выясняет отношения с родителями, жертвуя карьерой. Катя (Евгения Добровольская) погружается в прошлое, в сложные отношения с мужем и взрослыми приемными детьми. Котенок (Юлия Хлынина) не может забыть трагедию из прошлого, она бунтует против родителей и ищет себя.

А объединяет этих людей афера, на которую они после той злосчастной командировки подписались вслед за директором фирмы Дмитрием Юрьевичем. Так канвой для серьезного психологического материала становится первоклассная остросюжетная линия. Героям «Полета» выпал шанс избежать самого страшного – но все еще впереди.

Управляет ли человек своей судьбой или следует за ней?

Можно ли под давлением обстоятельств стать другим человеком?

Излечимы ли травмы прошлого? Эти вопросы ставит перед зрителем сериал «Полет».

В проекте также снялись Светлана Камынина, Алексей Макаров, Александра Урсуляк, Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Сергей Чонишвили и др.

Продюсеры сериала Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Идея сериала принадлежит Петру Тодоровскому, который написал потрясающий сценарий. Это один из немногих сериалов, который, помимо увлекательной истории, дает зрителю возможность подумать о смысле жизни, о смерти, о человеческом пути, о своем предназначении, о судьбе. Это спектр метафизических вопросов, которые поднимаются в большой литературе, и мы думаем, что сериал Петра Тодоровского действительно наследует великой русской литературе 19 века с самыми главными вопросами о том, для чего мы приходим на этот свет.

В «Полете» фантастический каст, и мы счастливы, что эти прекрасные артисты согласились сниматься в сериале, ведь все они имеют возможность работать только в тех проектах, которые им по душе. При этом Тодоровский проводил серьезный кастинг, искал актеров, которые максимально точно смогли бы рассказать истории, которые он придумал. Мы верим, что проект найдет отклик у самой широкой аудитории, и не только в России».

Режиссер и автор сценария Петр Тодоровский: "Полет" — это история о демонах, которые живут внутри нас. Они определяют нашу жизнь, а когда мы пытаемся с ними бороться, порой становится только хуже. Наши герои бегут от своей судьбы, но цена этого побега слишком высока. Еще мне кажется, что это современная история о нашем времени. Во всяком случае, нам очень хотелось передать состояние души, близкое многим из нас".

У проекта уже есть международная слава: «Полет» взял главный приз международного кинофестиваля Serial Killer, который прошел осенью в чешском Брно. Задача Serial Killer - показать мировой аудитории лучшие сериальные проекты из Центральной и Восточной Европы, многие из которых впоследствии становятся хитами на Netflix, Amazon, HBO. Также «Полет» стал единственным российским участником международного фестиваля Serienсamp Festival в Германии и вошёл в программу международной онлайн-конференции Content London в Великобритании.

«Полет» - скоро на ТНТ

Сериал «Полет»

Режиссер и автор сценария – Петр Тодоровский

Продюсеры – Валерий Федорович, Евгений Никишов

Исполнительный продюсер – Алексей Николаев

Креативный продюсер – Анна Гудкова

Линейный продюсер – Ольга Раевич

Музыкальный продюсер – Денис Дубовик

Оператор-постановщик – Егор Кочубей

Режиссер монтажа – Александра Королева

Постпродакшн продюсеры – Ксения Мазалова, Надежда Жукова

Художник-постановщик – Мария Утробина

Художник по гриму – Полина Стаценко

Художник по костюмам – Валерия Рыскина

В ролях: Оксана Акиньшина, Никита и Михаил Ефремовы, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Евгения Добровольская, Александр Робак, Светлана Камынина, Алексей Макаров, Тимофей Трибунцев, Александра Урсуляк, Сергей Чонишвили, Олег Васильков, Виктория Толстоганова.