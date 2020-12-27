В Татарстане выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. С начала пандемии это самый высокий показатель.

Как сообщает Минздрав РТ, 27 человек за последний день госпитализированы, еще 79 получают лечение на дому. Четыре случая от общего количества заразились вне пределов республики, остальные заразились через контакт.

По возрастной школе больше всего заражений среди жителей от 30 до 50 лет - это 29 человек, также - среди людей от 50 до 60 и от 60 до 70 лет (24 и 23 случая). Среди детей выявлено четыре заболевших. Больше всего заражений территориально произошло в Казани (58) и в Набережных Челнах (13)

Всего количество зараженных на 27 декабря - 12 890 случаев.

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