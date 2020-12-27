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Такого не было даже в первую волну ковида: в Татарстане побили рекорд по числу заболевших за сутки

27.12.2020, 14:30 245 8
Анастасия Чернядьева
Выявлено 106 заразившихся за последний день

В Татарстане выявили 106 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. С начала пандемии это самый высокий показатель. 

Как сообщает Минздрав РТ, 27 человек за последний день госпитализированы, еще 79 получают лечение на дому. Четыре случая от общего количества заразились вне пределов республики, остальные заразились через контакт. 

По возрастной школе больше всего заражений среди жителей от 30 до 50 лет - это 29 человек, также - среди людей от 50 до 60 и от 60 до 70 лет (24 и 23 случая). Среди детей выявлено четыре заболевших. Больше всего заражений территориально произошло в Казани (58) и в Набережных Челнах (13)

Всего количество зараженных на 27 декабря - 12 890 случаев.

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Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань
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комментарии

Горожанин
6
27 декабря 2020
15:15
Бараны болеют , которые маски не носят.
Горожанин
0
27 декабря 2020
15:16
А ведь если просто подумать - если бы не дикий рев и визг журнашлюшек и пресституток - никто бы и подумал , что какая там эпидемия-пандемия . Жаль , что в стране нет президента ( бункерное трепло не в счет ) Президент либо навел порядок , либо попытался бы .
Горожанин
0
27 декабря 2020
15:47
Потом от ношения маски будешь лечиться, если жив еще будешь.
В ответ на комментарий пользователя
Бараны болеют , которые маски не носят.
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Горожанин
0
27 декабря 2020
15:48
В маске все микробы дорогой баран! А ты вдыхаешь их а это ведет к спиду и тд и тп.
В ответ на комментарий пользователя
Бараны болеют , которые маски не носят.
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Горожанин
0
27 декабря 2020
15:50
И что делать с этой статистикой? Снимать штаны и бегать? Вот как они умудряются найти друг друга и заразить, и как это в миллионном городе не превращается в цепную реакцию тогда, а каждый день плавно, линейно 100 +/- 5 ?
Горожанин
0
27 декабря 2020
15:53
По уму, посмеяться надо над этой статистикой, грипп быстрее распространяется. Но если вы наврали, то этот ржачь боком может выйти. Какое адекватное решение можно принять, опираясь на эту статистику?
Велесова ведьма
0
27 декабря 2020
16:04
Это ещё не конец истории
Горожанин
0
27 декабря 2020
16:08
Люди часами в масках работают, красят распылителем, стены колошматят, зерно с места на место перекидывают, вроде не болеют. Другое дело без перерыва oxpeнеешь в ней, задохнешься, а простая медицинская тряпочка если несколько часов подряд с замкнутом помещении сидеть с больными, не поможет.
В ответ на комментарий пользователя
Потом от ношения маски будешь лечиться, если жив еще будешь.
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