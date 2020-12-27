В Татарстане зарегистрировано еще три случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб республики по борьбе с ковидом.

Известно, что скончались мужчина 1935 года рождения и женщины 1941, 1958 годов рождения. Территориальное расположение случаев гибели не сообщается. Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Напомним, что по состоянию на 27 декабря зарегистрировано 185 летальных исходов от коронавируса в Татарстане.

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