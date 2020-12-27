Со следующего года изменится возраст выхода граждан на пенсию. С 2021 года в связи с пенсионной реформой женщины смогут уйти на заслуженный отдых с 56,5 лет, а мужчины - с 61,5 лет. Напомним, что в уходящем году мужчины и женщины уходили на пенсию в 60,5 и 55,5 лет соответственно.

Но у россиян осталась возможность уйти на заслуженный отдых пораньше: если человек не сможет найти работу, то он сможет выйти на пенсию на два года раньше. Но для этого будет необходимо иметь трудовой стаж продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

"Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости" - сообщили в Пенсионном фонде России. Также будет иметь значение, что гражданин не сам уволился с прежнего места работы, а попал под сокращение или потерял место в связи с ликвидацией организации.

Также с 1 января 2021 года неработающих пенсионеров ждет повышение выплат на 6,3%. Средний размер пенсии для данной категории граждан составит 17,4 тысячи рублей, передает "Российская газета".

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