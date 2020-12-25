Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина считает, что интенсивный рост случаев заражения коронавирусом прекратится к весне 2021 года. Об этом она рассказала в интервью Андрею Кузьмину.

«Сейчас часть жителей переболела коронавирусом бессимптомно. При этом с конца года начнется вакцинация, она добавит процент людей, которые приобрели иммунитет. Именно поэтому к весне распространение коронавируса приостановится», - отметила Марина Патяшина.

Также спикер отметила, что вакцины, которые уже разработаны, смогут защитить от нового штамма вируса. Его выявили в Великобритании.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали 97 новых случаев заражения коронавирусом. Также подтвердили три смерти от последствий вируса.