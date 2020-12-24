В Татарстане 24 декабря зарегистрировали 103 случая зарегистрировано в регионе. Об этом сообщает оперштаб. Среди них 18 человек отвезли в больницу, 85 лечатся дома.

Так, заболели трое детей до 18 лет, девять человек в возрасте от 18 до 30 лет, 37 человек от 30 до 50 лет, 20 человек в возрасте от 50 до 60 лет, 23 человека от 60 до 70 лет, 11 человек в возрасте от 70 до 80 лет.

Больше всего заболевших в Казани – 51 человек. Всего в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 12 583 случая коронавируса, выздоровело 10 574 человека, 19 за сутки.

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