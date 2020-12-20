В социальных сетях появилось видео инцидента на трассе М-7 в Пестречинском районе возле поворота на село Богородское. Загорелся автовоз с восьмью автомобилями. Как сообщают свидетели происшествия, шесть машин полностью сгорели.

Пользователи также отмечают, что из-за пожара на дороге образовалась большая пробка. Причина возгорания неизвестна. В МВД РФ по РТ корреспонденту ProKazan.ru сообщили, что это не случай ДТП.

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