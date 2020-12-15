14 декабря в соцсетях появилось видео, на кадрах которого в школе произошло возгорание. При этом сообщалось, что директор школы попросила не вызывать пожарных.

«В школу выехал дознаватель Госпожнадзора, выяснилось, что 14 декабря в школе загорелась электросушилка для рук. Пожар был потушен собственными силами. При этом сообщение о пожаре в МЧС не поступало», - говорится в сообщении.

По итогам проверки на директора школы был выписан протокол и наложен административный штраф.

В МЧС Татарстана напоминают, при обнаружении пожара или признаков горения в здании или помещении необходимо сообщить в пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей и тушению пожара.

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