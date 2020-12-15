Илья Варламов в своем блоге рассказал о настоящем символе Казани последние несколько лет. И им оказался – горящий трамвай.

«Можете сходу назвать главный символ Казани? Казанский кремль? Улица Баумана? Невероятно уродливый торговый центр "Кольцо"? На самом деле главный символ города последних лет – горящий трамвай», - пишет Варламов.

Происшествия с общественным транспортом в Казани действительно не редкое явление. Трамваи горят и сходят с рельсов, автобусы устраивают ДТП и, как ни странно, тоже горят, у троллейбусов горят контактные сети.

«Причём проблема горящих трамваев в Казани далеко не первой свежести, она стала мемом задолго до катастрофического 2020-го. Такое явление, как пылающий автобус, тоже наблюдалось и в 2019-м, и в 2018-м», - пишет блогер.

Также Варламов отметил, что внятной причины, почему горят трамваи, нет.

«Вероятно, дело в неправильной эксплуатации и экономии на запчастях. Трамваи продолжают пылать и слетать с рельсов. Для столицы одного из самых богатых регионов России это просто позор. Скоро на казанских трамваях будут кататься только каскадёры очередной части бондианы или серии «Миссия невыполнима», - заключил Илья Варламов.

Ранее Варламов раскритиковал "оптимизацию" пешеходных переходов в Казани.