В соцсети пользователи выложили видео горящей машины. Это произошло вечером около 19:00 10 декабря.

Позже появились подробности – очевидец рассказал, что произошло.

«За рулём был пожилой мужчина. Когда под капотом вспыхнуло пламя, дедушка пытался сам потушить огонь, но только обжог себе руки. Сразу справиться с возгоранием не удавалось, потому что в проезжающих машинах не было огнетушителей. Тушили, чем было, водой и снегом. Чуть позже появились двое мужчин с огнетушителями», - написал пользователь.

Также очевидец призвал всех водителей проверить наличие огнетушителя у себя в машине.