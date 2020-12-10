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Фото: ProKazan

Итоги дня в Татарстане: новые жертвы коронавируса, суд над Минздравом, ядовитый запах в Казани

10.12.2020, 19:37 195 2 prokazan.ru

Новые жертвы коронавируса

На 10 декабря в Татарстане зарегистрировали еще три смерти от коронавируса. Все умершие пожилые мужчины. С начала пандемии скончались от вируса 158 человек. 

Суд над Минздравом

Суд вынудил Минздрав Татарстана обеспечить больную девочку лекарствами. У нее редкое генетическое заболевание, и курс лечения на месяц стоит более миллиона. Таких детей в стране всего двое, однако наш Татарстан выделился и решил пойти судом, чтобы не тратить бюджет на препараты.

Ядовитый запах в Казани

Жители улицы Фрунзе в Казани жалуются на едкий запах во дворе и не выходят гулять с детьми. Что там происходит, объяснили специалисты Гидрометцентра Татарстана и Минэкологии республики.

СМИ Медицина / Минздрав Смерть Люди в городе Коронавирус Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
10 декабря 2020
20:29
Ужасы нашего городка.
Ага
10
10 декабря 2020
20:59
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать

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