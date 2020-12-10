На 10 декабря в Татарстане зарегистрировали еще три смерти от коронавируса. Все умершие пожилые мужчины. С начала пандемии скончались от вируса 158 человек.

Суд вынудил Минздрав Татарстана обеспечить больную девочку лекарствами. У нее редкое генетическое заболевание, и курс лечения на месяц стоит более миллиона. Таких детей в стране всего двое, однако наш Татарстан выделился и решил пойти судом, чтобы не тратить бюджет на препараты.

Жители улицы Фрунзе в Казани жалуются на едкий запах во дворе и не выходят гулять с детьми. Что там происходит, объяснили специалисты Гидрометцентра Татарстана и Минэкологии республики.