Жители улицы Фрунзе в Казани жалуются на едкий запах во дворе и не выходят гулять с детьми. Об этом сообщают «Вести Татарстан».

В Гидрометцентре Татарстана датчики зафиксировали превышение по фенолу в два раза. По всему городу установлено 10 станций замера воздуха. Из них еще 4 прибора показали наличие в воздухе аммиака в Кировском, Вахитовском, Приволжском и Советском районах.

Как пояснили в Гидрометцентре накоплению вредных веществ способствуют неблагоприятные погодные условия: отсутствие ветра и осадков. Экологи также сделали забор воздуха, по предварительным данным, паниковать не стоит, такое явление – разовое превышение не скажется на здоровье человека.

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