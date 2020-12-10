Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве. Четверо местных жителей обвиняются в махинациях с недвижимостью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, с июня 2008 по декабрь 2019 года фигуранты дела и неустановленные лица предлагали 65 жителям помощь при покупке квартиры по льготным ценам в рамках госпрограмм В результате потерпевшие не получили обещанного жилья и лишились 63 млн рублей», - говорится в сообщении.

Из всех обвиняемых только одна частично признала вину. Трое находятся под подпиской о невыезде, в отношении четвертой – в виде запрета определенных действий. Уголовное дело будет направлено в суд Казани.