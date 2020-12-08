Следователи Кайбицкого района возбудили уголовное дело в отношении главы Кулангинского сельпо. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«По версии следствия, в декабре 2020 года к главе сельпо обратилась супружеская пара. Они пожаловались на дикую лису. После повторного обращения подозреваемый пришел к ним с ружьем ловить лису. Но перепутал хозяйку с животным и сделал два выстрела. Муж отвез жену в больницу, но спасти ее не удалось», - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.