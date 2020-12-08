Жители Казани недовольны поведением подростков в торговых центрах. Так, горожанин в социальных сетях рассказывает о поведении юных казанцев в торговом центре "Кольцо": по его словам, школьники там матерятся, пьют алкоголь и курят. Такая картина наблюдается и в других торговых центрах, сетует автор.

"Родители, отправьте пинком под зад своих детей на спортивные секции и кружки, чтобы не слонялись просто так и остальные смогут прийти и спокойно поесть" - пишет казанец.

Мнения в комментариях разделились: большинство казанцев согласны с автором обращения и рассказывают о примерах плохого поведения подростков в общественных местах. Так, женщина поведала о том, что в ТЦ "Парк Хаус" школьники позволяют себе пререкаться с охранником. Однако нашлись и те, кто не согласился с жалобами: некоторые горожане считают, что на спортивные секции денег хватает денег не у всех родителей, а чужая жизнь автора волновать не должна.

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