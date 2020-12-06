Казанский тамада Олег Лихачев готовится к суду с рэпером Моргенштерном, а также двумя федеральными телеканалами. Об этом редакции ProKazan.ru рассказал сам шоумен.

Причиной стала песня "Владимир Путин - молодец", авторство которой принадлежит Лихачеву. Он считает, что его трек незаконно был использован в песне рэпера из Башкирии, а также в выступлении команды КВН ДАЛС, выпуске шоу "МаксимМаксим" на Первом канале и эфире радиостанции "Вести FM" ВГТРК.

"Со слов самого Олега Лихачева в 2014 году он потратил на аранжировку и клип свои кровные десять тысяч рублей. Сейчас едва сводит концы с концами! Квартплата, оплата комнаты в Москве, алименты и прочие ежемесячные платежи, не стабильная малоплачиваемая работа, не дают спокойно дышать шоумену. Лихачёв обижается, что за хит "Новый мерин" MORGENSHTERN получает миллионы, а он за хит про Путина... аплодисменты!!!) Но кушать то хочется...", - говорится в письме, которое Лихачев прислал в редакцию.

Сейчас казанец требует по 300 тысяч рублей в качестве компенсации с каждого из "нарушителей", в их адрес, как сообщил Лихачев, направлены досудебные претензии.

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