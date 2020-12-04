В России самой продаваемой машиной в ноябре 2020 года стала Лада Гранта. Отчет опубликовали в Ассоциации европейского бизнеса. За месяц было продано 14 540 машин, что больше на 16%, чем в ноябре 2019 года.

Как пишут «Известия», на втором месте модель «Лада Веста», ее купили 11 771 россиян, что на 35% больше, чем в ноябре 2019 года. На третьем месте «Киа Рио» - 9938 продаж, на 29% больше, чем в прошлом году.

Также в списке оказали машины марок «Хендай Крета», «Фольксваген Поло», «Хендай Солярис», «Рено Логан», «Шкода Рапид», «Лада 4×4» и «Рено Дастер».